السيد العثماني: المغرب يتموقع بشكل جيد عالميا في مواجهة الجائحة

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس، أن المغرب يتموقع بشكل جيد عالميا في مواجهة جائحة كورونا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استمرار المواطنات والمواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإجراءات الصحية والوقائية، الفردية منها والجماعية، وعدم التهاون بهذا الخصوص، على الرغم من التحكم النسبي في الوباء الذي حققته المملكة.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، أن السيد العثماني أوضح في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، أن عدد الوفيات تراجع بشكل كبير، وتم تسجيل تراجع هام في عدد الإصابات، وعدد الحالات الحرجة، وكذا تراجع بنسبة 10 نقاط في نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لمرضى (كوفيد- 19)، مبرزا أن عملية التلقيح ستساهم في تكريس هذا التطور.

وفي هذا الصدد، سجل رئيس الحكومة الدلالة العميقة لهذا اليوم الذي سيعطي خلاله صاحب الجلالة الملك محمد السادس الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس (كوفيد- 19)، "وهي المحطة الهامة في مسلسل مواجهة بلادنا للجائحة"، بعد أن تمكنت المملكة من الحصول على دفعات كافية من اللقاح لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح لفائدة جميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب الذين تزيد أعمارهم عن 17 سنة، وذلك بشكل مجاني طبقا للتعليمات الملكية السامية.

ومع:28/01/2021