السيد العثماني : نجاح حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19 يؤكد قدرة المملكة على رفع التحديات

أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الخميس بالرباط، أن نجاح حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كوفيد-19، التي أعطى انطلاقتها الفعلية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يؤكد قدرة المملكة، في إطار التلاحم الوطني وتضافر جهود الجميع، على رفع التحديات، وخاصة في هذه الظروف الصعبة.

وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد عبر تقنية المناظرة المرئية، إن السيد العثماني أبرز في كلمته خلال هذا الاجتماع أن هذه الحملة "تلقى استحسانا من قبل جميع المتتبعين، من مواطنين وصحافة وطنية ودولية وشخصيات وهيئات دولية، كان آخرها منظمة الصحة العالمية التي أشادت بهذه الحملة وهنأت المملكة المغربية بالتقدم الذي أحرزته في هذا المجال".

ونوه رئيس الحكومة بهذا النجاح الذي حققته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، معبرا عن شكره لجميع القطاعات والجهات التي أسهمت في إنجاح هذه العملية، وعلى رأسها وزارتا الصحة والداخلية وغيرهما من المصالح الإدارية والترابية بأطقمها ومسؤوليها.

وأشار السيد العثماني إلى أن آفاق الخروج من هذه الأزمة على المستوى العالمي لم تتضح بعد، مما يستوجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية، الفردية منها والجماعية، والتي تشكل إلى غاية الآن الوقاية الحقيقية من انتشار الجائحة، في انتظار بلوغ المستوى المطلوب من تعميم التلقيح لدى الساكنة في المستقبل القريب لتحقيق ضمان وأمان إضافيين في مواجهتها.

(ومع 04/03/2021)