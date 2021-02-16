السيد العثماني يبحث مع وزير الدولة التشادي سبل تطوير العلاقات الثنائية

شكلت سبل تطوير العلاقات بين المغرب وتشاد، خصوصا في مجالات الثقافة والنقل الجوي والاستثمار، محور المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء بنجامينا، مع وزير الدولة، الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية التشادية، السيد كالزيبي بايمي ديبي.

وعبر السيد العثماني لوزير الدولة التشادي عن تقدير المملكة المغربية للمواقف التشادية الداعمة للقضية الوطنية، وكذا تنويهه بتطابق مواقف البلدين داخل الاتحاد الإفريقي.

من جهته، أشاد الوزير التشادي بالدعم المتواصل للمملكة المغربية لدول منطقة الساحل، شاكرا المغرب على مشاركته الفعالة في أشغال قمة رؤساء دول مجموعة دول الساحل الخمس التي احتضنتها نجامينا.

وكان السيد العثماني قد أبرز في كلمته خلال افتتاح أشغال هذه القمة، التي ترأس الوفد المغربي المشارك فيها، ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،أن المملكة المغربية، القوية بروابطها التاريخية مع دول الساحل، والوفية لرسالتها بوصفها فاعلا ملتزما من أجل الأمن والاستقرار بإفريقيا، تجدد التأكيد على انخراطها المتضامن إلى جانب دول الساحل الخمس وباقي دول المنطقة، للتصدي سويا للأخطار التي تتهدد مستقبلها ومستقبل المنطقة.

(ومع 16/02/2021)