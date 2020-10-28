السيد العثماني يدعو إلى اعتماد نموذج حكامة ناجع لتتبع وإنجاز مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزوید بالماء الشروب ومیاه السقي

دعا رئیس الحكومة، السید سعد الدین العثماني، يوم الأربعاء، إلى العمل على وضع واعتماد نموذج حكامة ناجع وفعال لتتبع وإنجاز وتقییم مختلف مكونات البرنامج الوطني للتزوید بالماء الشروب ومیاه السقي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني حث أيضا، خلال ترؤسه للاجتماع الثاني للجنة القیادة للبرنامج الوطني للتزوید بالماء الشروب ومیاه السقي 2020 - 2027، جمیع المتدخلین على مضاعفة الجهود من أجل السھر على إنجازه، بغیة تأمین التزوید بالماء الصالح للشرب ومیاه السقي والحد من تأثير التغيرات المناخية. وذكر رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية خلال هذا الاجتماع الذي خصص للوقوف على حصیلة إنجار المشاریع المسطرة في إطار ھذا البرنامج، وكذا مستجداته وآفاقه المستقبلیة، بالإنجازات الكبیرة التي حققھا المغرب في مجال الماء، وبالتجربة المتمیزة التي اكتسبھا في ھذا المجال، وذلك بفضل السیاسة الحكیمة والاستباقیة التي ینھجھا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تأتي استمرارا للسیاسة التي أطلقھا المغفور له الملك الحسن الثاني، والتي كان قوامھا التعبئة القصوى والتدبیر المحكم للموارد المائیة.

وسجل أن المغرب تمكن، بفضل ذلك، من الاستجابة لحاجیات الساكنة من الماء الصالح للشرب، ومواكبة تطور مختلف القطاعات الإنتاجیة وعلى رأسھا قطاع الفلاحة، رغم محدودیة الموارد المائیة وفترات الجفاف الطویلة التي تعرفھا المملكة، مما ساھم في ضمان الأمن المائي والغذائي للبلاد.

وأشار السيد العثماني إلى أنه، في إطار العنایة الخاصة التي یولیھا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لموضوع تدبیر الماء، أعطى جلالته سنة 2018 تعلیماته السامیة من أجل تشیید السدود الكبرى بمختلف مناطق البلاد، وأمر جلالته الحكومة في خطاب العرش لنفس السنة بإعداد المخطط الوطني للماء، الذي تم إعداده ثم عرضه على اللجنة بین الوزاریة للماء في دجنبر 2019، بالإضافة إلى التوقیع أمام أنظار جلالته بتاریخ 7 ینایر 2020 على الاتفاقیة الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزوید بالماء الشروب ومیاه السقي للفترة 2020 - 2027 والتي تبلغ كلفته الاجمالیة 115,4 ملیار درھم.

وأوضح أن البرنامج الوطني للتزوید بالماء الشروب ومیاه السقي للفترة 2020 - 2027 ، یتضمن مجموعة من الإجراءات والتدابیر والأوراش التي سیمكن تنزیلھا على أرض الواقع من دعم وتنویع وتقویة مصادر التزوید بالماء في الوسطین الحضري والقروي.

وخلال ھذا الاجتماع، يضيف البلاغ، تابع أعضاء اللجنة عرضا لوزیر التجھیز والنقل واللوجستیك والماء تناول فیه الوضعیة المائیة الحالیة بالمغرب، وكذا الحصیلة المرحلیة لإنجاز البرنامج الوطني للتزوید بالماء الشروب ومیاه السقي، خاصة على مستوى تشیید السدود، والبنیات المائیة، ومحطات تحلیة میاه البحر، والربط بین الأنظمة المائیة، واستكشاف المیاه الجوفیة وتحسین مستوى معرفتھا، وغیرھا من مكونات البرنامج. وتطرق الوزیر أيضا للمشاریع المسطرة في إطار البرنامج برسم السنة المقبلة ولآفاقه المستقبلیة، بالإضافة إلى الشق المتعلق بحكامة البرنامج وبالتواصل والتحسیس.

كما تتبع أعضاء اللجنة، بعد ذلك، عرضا لوزیر الداخلیة تناول فیه على الخصوص مدى تقدم المشاریع المرتبطة بتقویة التزوید بالماء الشروب في العالم القروي، وتأمین الرصید المائي، وإعادة استعمال المیاه العادمة واقتصاد الماء. وتناول وزیر الفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات، حصیلة وآفاق تنفیذ البرنامج في شقه المتعلق بالقطاع الفلاحي والتنمیة القرویة. كما قدم المدیر العام للمكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب، من جھته، حصیلة تدخلات المكتب في إطار تنفیذ البرنامج الوطني للتزوید بالماء الشروب ومیاه السقي 2020 - 2027.

وصادقت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، الذي حضره وزراء الداخلیة، والاقتصاد والمالیة وإصلاح الإدارة، والفلاحة والصید البحري والتنمیة القرویة والمیاه والغابات، والتجھیز والنقل واللوجستیك والماء، والطاقة والمعادن والبیئة، وكذا المدیر العام للمكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب، على مجموعة من القرارات والتوصیات المتعلقة بتتبع إنجاز البرنامج الوطني للتزوید بالماء الشروب ومیاه السقي وتدبیره وتحیین مكوناته.

(ومع 28/10/2020)