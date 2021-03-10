السيد العمراني يتباحث ببريتوريا مع نائب رئيس البرلمان الإفريقي بالنيابة

استقبل سفير المغرب لدى جنوب إفريقيا، السيد يوسف العمراني، يوم الأربعاء بإقامة المملكة ببريتوريا، رئيس البرلمان الإفريقي بالنيابة الجديد، الزيمبابوي فورتين شارومبيرا، والأمين العام لهذه المؤسسة، السيد فيبيا هراوا، اللذين سيزوران المغرب غدا للخميس لحضور أشغال اجتماع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وذكرت السفارة في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أن مباحثاث السيد العمراني مع مسؤولي البرلمان الإفريقي تناولت مستقبل المؤسسة البرلمانية الإفريقية في ضوء التغييرات الكبرى التي طرأت مؤخرا على تشكيل قيادة البرلمان الإفريقي.

وبهذه المناسبة، بحث السيد شارومبيرا مع السفير المغربي آخر التطورات داخل المؤسسة، والرؤية المستقبلية التي يحملها لفترة ولايته باعتباره نائبا للرئيس.

من جهته، أعرب السيد العمراني عن الأهمية والتقدير اللذين توليهما المملكة لأي من آليات الاتحاد الإفريقي، كالبرلمان الإفريقي، التي تعمل من أجل وحدة إفريقية متحدة في طموحاتها، وشفافة في مساعيها، وواضحة في عملها، وصادقة في التزاماتها.

وأشار الدبلوماسي إلى أنه طبقا لرؤية وعمل جلالة الملك محمد السادس، "فإن المغرب ملتزم التزاما كاملا وموصولا وثابتا لتعزيز التشاور الديمقراطي والتقاسم والتضامن والانفتاح على مستوى إفريقيا والاتحاد الافريقي ومختلف آلياته وأدواته المؤسساتية".

وحسب البلاغ، فإن السيد شارومبيرا سيلتقي على هامش زيارته للمغرب عددا من المسؤولين رفيعي المستوى، لاسيما رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي.

ومع:10/03/2021