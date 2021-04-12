السيد الفردوس: الوزارة في طور إنجاز حلول بنيوية لدعم الفنان المغربي

قال وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، يوم الاثنين بالرباط، إن الوزارة بصدد الاشتغال على حلول بنيوية لدعم الفنان المغربي. وأبرز السيد الفردوس، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "التدابير المتخذة لدعم الفنان المغربي في وضعية هشاشة" تقدم به فريق العدالة والتنمية ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة بصدد الاشتغال على حلول بنيوية، من ضمنها تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وأفاد الوزير بأن قطاع الثقافة منكب أيضا على استصدار مرسوم تطبيق القانون 15-98 المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأضاف المسؤول الحكومي أن القطاع اعتمد منذ سنوات حلولا ترقيعية تتمثل في تقديم تكريم للفنان الذي يعيش ظروف صحية واجتماعية صعبة، مؤكدا أن الحلول البنيوية تظل الجواب الأمثل لدعم الفنان المغربي، ولافتا إلى أن جائحة كورونا شكلت امتحانا للعالم وللمجتمعات والأسر، وأظهرت واقع القطاع غير المهيكل الذي يعد بحسبه "كارثة اجتماعية".

ومع 12 أبريل 2021/ /