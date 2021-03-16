السيد الفردوس يجري مباحثات مع وزير التشغيل والشباب والرياضة الموريتاني

أجرى وزير الثقافة والشباب والرياضة، السيد عثمان الفردوس، يوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات مع السيد الطالب ولد سيد أحمد، وزير التشغيل والشباب والرياضة المورتاني، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها هذا الأخير للمملكة من 14 إلى 19 مارس 2021.

وذكر بلاغ لوزارة الثقافة والشباب والرياضة أن السيد الفردوس أكد، خلال هذا اللقاء، على أهمية هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات المغربية الموريتانية في مجالات الشباب والرياضة، داعيا إلى تطويرها واستثمار كل الفرص المتاحة لتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأوضح السيد الفردوس، في تصريح صحافي، أن برنامج زيارة وزير التشغيل والشباب والرياضة الموريتاني للمغرب سيكون مكثفا، لاسيما زيارة التجهيزات الرياضية وملاعب القرب، مؤكدا أن الشراكة بين الطرفين ستكون مثمرة في المستقبل.

من جانبه، أكد السيد الطالب ولد سيد أحمدن حسب البلاغ، أن التجربة المغربية رائدة في مجال إحداث المنشآت الرياضية والشبابية، مبديا رغبة بلاده في الاستفادة منها عبر الاطلاع على طرق إحداثها ومناهج تسييرها وتدبيرها وتعزيز مختلف الشراكات ذات الصلة بالموضوع.

وأشاد الوزير الموريتاني، في تصريح مماثل، بالعلاقة "الوطيدة" بين موريتانيا والمغرب، مذكرا بالاتفاقية التي أبرمتها وزارة الثقافة والشباب والرياضة مع وزارة التشغيل والشباب والرياضة بموريتانيا في مجال الشباب والرياضة.

وأبرز أن مضمون هذه الاتفاقية يهم بناء ملعبين من الفئة (ب) بموريتانيا هذه السنة، وكذا ترميم دار الشباب التي شيدتها المملكة المغربية في ثمانينيات القرن الماضي بموريتانيا.

إلى جانب ذلك، يضيف الوزير، تهدف الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، أيضا، إلى تأطير وتكوين الأطر والجمعيات الرياضية الموريتانية.

وأضاف المسؤول الموريتاني أن تفعيل هاته الشراكة سيبدأ خلال الأسابيع المقبلة من خلال بناء ملعبين، مشيرا إلى سعي الطرفين إلى توسيع برنامج الشراكة في السنوات المقبلة.

(ومع 16/03/2021)