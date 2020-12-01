السيد المالكي :المغرب، بقيادة جلالة الملك، يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية

شدد رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، يعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية. وجاء في بلاغ لمجلس النواب أن السيد المالكي أبرز، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يخلد في 29 نونبر من كل سنة طبقا لقرار الأمم المتحدة، أن " المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، حكومة وشعبا وبرلمانا، جعل دائما من القضية الفلسطينية قضية مركزية في سياسته ونهجه ووجدانه، وفي مواقفه والتزاماته، وسيظل كذلك في المستقبل ". واعتبر السيد المالكي أن قرار الأمم المتحدة السالف الذكر " لم يكن اعتباطيا، وإ نما كان إقرارا بواقع ملموس وبتاريخ حقيقي واعترافا بشعب له وجوده في الجغرافيا، وفي السردية التاريخية والذاكرة الحضارية والإ نسانية "، لافتا إلى أن فلسطين تعتبرا عضوا مراقبا في الأمم المتحدة، وأن العلم الفلسطيني يرفرف عاليا في مدخل مقر الأ مم المتحدة في نيويورك، وفي كافة المقرات الأممية .

وسجل السيد المالكي أنه " في مثل هذا اليوم من العام 1947 جرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا مؤسفا بتقسيم فلسطين، والمؤس ف أكثر أن الشعب الفلسطيني لم يحظ إلى اليوم حتى بذلك القسم الذي أقره القرار الأممي "، مشددا على أن " هذا الوضع مرفوض ومدان، وسوف لايقبل العالم المتحضر الم ؤمن بالقانون والشرعية الدوليين لا بالرواية الإسرائيلية ولا بسياسة الأ مر الواقع ".



ودعا، بهذه المتاسبة، إلى " الالتزام بالقانون والشرعية، والمواثيق والقرارات الدولية، التي تعترف بشعب ودولة فلسطين، وبقضية فلسطين، وضمنها قضية القدس ب ب عد ها الديني والروحي والثقافي والحضاري والسياسي "، منددا "بالغطرسة الإسرائيلية ونهجها لمنطق القوة والإ كراه والق ه ر المادي والرمزي لأشقائنا الفلسطينيين "

ومع 1 دجنبر 2020