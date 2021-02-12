السيد المالكي : مجلس النواب مستعد لعقد دورة استثنائية لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية وتعميم التغطية الاجتماعية

قال رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي ، يوم الجمعة بالرباط ، إن المجلس على استعداد تام لعقد دورة استثنائية لدراسة مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالتحضير للانتخابات المقبلة وبتعميم التغطية الاجتماعية.

وأوضح السيد المالكي ، خلال ندوة صحفية عقدها بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الأولى من السنة الجارية، أن المجلس مستعد لعقد دورة لدراسة هذه النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري أمس الخميس.

من جهة أخرى، أبرز رئيس مجلس النواب أن ما ميز دورة أكتوبر من السنة التشريعية الحالية، مناقشة قضية الوحدة الترا بية للمملكة بكل التطورات الايجابية التي تم تحقيقها بفضل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا أن اعتراف الإدارة الأمريكية بمغربية الصحراء يعد منعطفا حاسما لكونه يدعم مشروعية الموقف المغربي.

كما أن هذه الدورة تميزت ، بحسبه ، بقضية مركزية ثانية نجح المغرب في ربح رهانها، وبصدد تحقيق مكاسب كبرى بشأنها، تتعلق بمواجهة وباء (كوفيد-19) وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مسجلا أنه "مرة أخرى، تبرز قيمة القيادة الملكية في مواجهة الوباء".

وعلى المستوى التشريعي، ذكر السيد المالكي بأن المجلس خصص جلستين للمصادقة على خمسة مقترحات قوانين، مسجلا "بإيجاب" تجاوب الحكومة مع هذه المبادرات، ومبرزا تطلع المؤسسة إلى مزيد من الحوار والنقاش والتوافق مع السلطة التنفيذية بشأن العدد الكبير من مقترحات القوانين المتراكمة المستعجلة والبالغ عددها 223.

وتابع المالكي أن مجلس النواب صادق خلال دورة أكتوبر على 40 نصا تشريعيا، منها خمسة مقترحات قوانين، بالإضافة إلى انعقاد 39 جلسة عمومية منها ثلاث حول قضية الصحراء المغربية.

ولفت إلى أنه يمكن اعتبار الحصيلة "جد إيجابية" بالنظر إلى السياق الخاص التي انعقدت فيه الدورة، حيث تفاعل المجلس مع انتظارات المجتمع المغربي، مفيدا بأن اهتمامات النواب تمحورت حول قضية الوحدة الترابية، والأعمال الرقابية، والعمل في واجهة الدبلوماسية البرلمانية، فضلا عن التفاعل مع سياق الجائحة رقابة وتشريعا.

(ومع 12/02/2021)