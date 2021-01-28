السيد المالكي يدعو إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة حوض المتوسط

دعا رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، إلى تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه منطقة حوض المتوسط.

وأكد السيد المالكي، في كلمة بصفته نائبا لرئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط خلال مشاركته في اجتماع المكتب والمكتب الموسع للجمعية الذي انعقد يوم الأربعاء عبر تقنية "المناظرة المرئية"، على أهمية إعطاء مزيد من الدينامية لعمل الجمعية، مشيرا إلى عدد من التحديات التي تواجه منطقة حوض المتوسط والتي تستدعي تضافر الجهود لمواجهتها. وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد سجل السيد المالكي، في هذا الصدد، الآثار الوخيمة لجائحة " كوفيد 19 " على اقتصاديات المنطقة، داعيا إلى اعتبار هذه الظرفية فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي والعمل المشترك في سبيل الإقلاع الاقتصادي والتنمية الشاملة في مرحلة ما بعد الجائحة.

وبهذه المناسبة، أبرز رئيس مجلس النواب جهود المملكة المغربية في قضايا حيوية تحظى بالأولوية بمنطقة المتوسط من قبيل التنمية المستدامة والأمن والسلم والهجرة ومحاربة الإرهاب، مذكرا بتنظيم المغرب لقمة المناخ بمراكش سنة 2016 وريادته العالمية في مجال الطاقات المتجددة وحرصه على تقاسم تجربته مع البلدان الشقيقة وخاصة البلدان الإفريقية.

كما لفت إلى أن " المغرب، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، نجح في تقريب وجهات النظر بن الفرقاء الليبيين بفضل المصداقية التي يحظى بها وحرصه على تسهيل الحوار الليبي - الليبي دون تدخل في الشأن الليبي "، معتبرا " أمن واستقرا ليبيا جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب ".

وفي ما يخص موضوع الهجرة، دعا السيد المالكي الجانب الأوروبي إلى تقديم مزيد من الدعم للقارة الإفريقية، والتضامن معها، وخاصة في ظل الجائحة، مؤكدا أن "المساعدة على تعميم التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 سيضمن الأمن الصحي لإفريقيا وأوروبا في آن واحد ".

وأوضح السيد المالكي أن المغرب ينتهج استراتيجية متعددة الأبعاد في مجال محاربة الإرهاب ترتكز على مبدأ التعاون مع جميع دول العالم وخاصة مع أوروبا وبلدان القارة الإفريقية، "وأن المملكة تحظى بتقدير واحترام كبير من طرف المنتظم الدولي".

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء حضره، على الخصوص، رئيس البرلمان الأوروبي السيد دافيد ساسولي، ورئيسة مجلس النواب الإسباني السيدة ميريتكسيل باتيت لامانيا، ورؤساء اللجان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وعن الجانب المغربي السيد مصطفى إبراهيمي رئيس لجنة تحسين نوعية الحياة والتبادلات بين المجتمعات المدنية والثقافة بالجمعية.

ومع:28/01/2021