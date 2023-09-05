السيد النعم ميارة يترأس بعمان الاجتماع الخمسين لمكتب الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

ترأس السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، اليوم الإثنين بعمان، أعمال الاجتماع الخمسين لمكتب هذه الهيئة، والذي تمحور حول دراسة العديد من المواضيع ذات الاهتمام الإقليمي والدولي، علاوة على مهام بعثة الجمعية البرلمانية رفيعة المستوى إلى الشرق الأوسط.

واستعرض المشاركون في هذا الاجتماع نصف السنوي لمكتب الجمعية البرلمانية المتوسطية ،النقاط المدرجة على جدول الأعمال، والتي تتعلق بشكل خاص بآخر تطورات الوضع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى قضايا أخرى، بما في ذلك الاتجار بالأطفال وتهريب البشر في مناطق النزاعات، ودور البرلمانات المتوسطية في مكافحة هذه الظواهر.

كما تمت مناقشة مشاركة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، ومؤتمر الأطراف الدولي للمناخ (كوب 28) المقرر بدولة الإمارات العربية المتحدة في نونبر المقبل.

وأشار السيد ميارة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن برنامج عمل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط يتضمن بالإضافة إلى الأردن، زيارات ميدانية إلى فلسطين وإسرائيل، بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين، والعمل على امكانية تنظيم مؤتمر برلماني دولي جديد بشأن عملية السلام على غرار المؤتمر الذي نظمته الجمعية البرلمانية المتوسطية عام 2009 في مالطا، بالشراكة مع الأمم المتحدة.

وأضاف أن الهدف من الزيارة يتمثل أيضا في دعم الحوار بين الطرفين من خلال الدبلوماسية البرلمانية، والتقريب بين وجهات نظر الفاعلين الأساسيين المعنيين، والاطلاع على مواقفهم بهدف دراسة الخيارات والسيناريوهات والحلول المتوافقة وقرارات الأمم المتحدة.

وقال إنه لتحقيق هذه الغاية "سنبحث إجراءات لدعم بناء الثقة ومنع العنف، وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين وتعزيز أمن السكان المدنيين بشكل عام".

علاوة على ذلك، أشار السيد ميارة إلى أن انعقاد الاجتماع الخمسين لمكتب الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في عمان يدل على دعم الهيئة البرلمانية المتوسطية للإصلاحات التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية على المستويين السياسي والاقتصادي، ولكن أيضا لتوطيد وتعميق العلاقات شمال جنوب.

ويتضمن برنامج زيارة وفد الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين الأردنيين والفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك مع الأمين العام المساعد، نائب المفوض العام لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ويتكون مكتب الجمعية البرلمانية المتوسطية، برئاسة المغرب، من ممثلين عن تسعة برلمانات من منطقة البحر الأبيض المتوسط، 5 من بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط و 4 من شمالها.

(ومع 04.09.2023)