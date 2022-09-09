السيد بايتاس: اللجان الجهوية للتمويل صادقت إلى حد الآن على 452 مشروعا

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن اللجان الجهوية لتمويل برنامج "فرصة" صادقت على تمويل 452 مشروعا إلى حد الآن.

وقال السيد بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن اللجان الجهوية للبرنامج "انتقت زهاء 18 ألف مشروع قابل للمواكبة"، مبرزا أن اللجان الجهوية لتمويل "فرصة" تمكنت من تقييم احتياجات التمويل المعبر عنها من طرف أول دفعة لحاملي المشاريع، وصادقت على تمويل 452 مشروعا.

وسجل أن متوسط التمويل المطلوب يبلغ 93 ألف درهم، بما في ذلك منحة الـ10 آلاف درهم، مؤكدا أن الحكومة قامت بتعبئة الميزانية المخصصة لهذه الغاية، ومشيرا إلى أنه سيتم تمويل أكثر من 450 حامل مشروع ابتداء من الأسبوع المقبل.

وفي ما يخص مقاربة النوع، أكد الوزير أن النساء حاملات المشاريع يمثلن نسبة 20 في المائة من المشاريع المنتقاة (3432)، موضحا أن هاته المشاريع تهم مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والتجارة والسياحة والنسيج وغيرها.



ومع: 08 شتنبر 2022



