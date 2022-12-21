السيد بايتاس/ تقلبات أسعار المحروقات : دفعة ثامنة من الدعم الموجه لمهنيي النقل

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستخصص دفعة جديدة من الدعم المخصص لمهنيي النقل، الرامي إلى تجاوز تقلبات أسعار المحروقات.

وأوضح السيد بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه "سيتم إقرار الدفعة الثامنة من الدعم الذي سيوجه لمهنيي النقل " مضيفا أن " مبلغ الدعم سيتم احتسابه وفق الأسعار التي تباع بها المحروقات ".

وكانت الحكومة قد أعلنت، نهاية مارس الماضي، عن إطلاق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرار عمليات النقل وتمويل الأسواق والأوراش.

ومع: 21 دجنبر 2022