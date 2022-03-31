السيد بايتاس: سيكون هناك "تدخل مهم" لحل ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، يوم الخميس بالرباط، أنه سيكون هناك "تدخل مهم" لحل ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، وتمكينهم من مواصلة مسارهم الدراسي.

وأوضح السيد بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة تتوفر على تصور لحل هذا الملف "وتستمع إلى كافة الأطراف المعنية وتترقب التطورات التي يمكن أن تحدث في الأيام المقبلة".

وأشار الوزير، في السياق ذاته، إلى أن "الحكومة تتوفر على العديد من الخيارات على طاولتها، بعضها داخلي وآخر خارجي"، مبرزا أن مجموعة من هؤلاء الطلبة استأنفوا بالفعل دراستهم عند بعد منذ الأسبوع الماضي، وإن "لم يكن بنسبة 100 في المئة".

وسجل السيد بايتاس أن الحكومة تتوفر حاليا على معطيات أوفى بشأن عدد هؤلاء الطلبة وتخصصاتهم ومستوياتهم الدراسية، وتعمل في مرحلة ثانية على تلقي ملفاتهم بشكل مباشر.

ومع 31/03/2022