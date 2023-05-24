السيد بايتاس: من المتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار العام للنظام الأساسي الموحد للتعليم قبل هذا الصيف

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار العام للنظام الأساسي الموحد للتعليم قبل هذا الصيف.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه "تم لحدود الآن عقد 5 اجتماعات، وسيتم يومي الخميس والجمعة المقبلين عقد اجتماعين آخرين، على أساس الاتفاق على تنظيم اجتماعين كل أسبوع، بهدف التوصل قبل فصل الصيف إلى نظام أساسي موحد".



وسجل الوزير أن الحكومة تشتغل من خلال الوزارة الوصية على القطاع مع النقابات منذ 15 أبريل 2023، حيث تم الشروع في دراسة ومناقشة مسودة النظام الأساسي ومشاريع القرارات التطبيقية الخاصة به.

واعتبر أن هذا الإطار "أعطى ملامح مهمة جدا" بخصوص الإصلاح، ستقدم إجابات لجميع أطر التعليم.



وأضاف أن الحكومة قامت بمجموعة من المبادرات والإجراءات، التي أظهرت رغبتها في "إصلاح حقيقي"، وذلك بشراكة مع النقابات، لافتا إلى أن العمل ما يزال مستمرا من أجل إخراج النظام الأساسي الموحد للتعليم إلى حيز الوجود.



ومع: 24 ماي 2023