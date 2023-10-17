السيد بركة.. تعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجستية لتزويد المناطق المتضررة من زلزال الحوز بالمياه الصالحة للشرب

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين، أن الوزارة عبأت كافة الوسائل البشرية واللوجستية لتزويد المناطق المتضررة من زلزال الحوز بالمياه الصالحة للشرب.

وأوضح السيد بركة، في معرض جوابه على سؤال شفوي آني حول "تزويد المناطق المتضررة من الزلزال بالماء الصالح للشرب"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة قامت بالتعبئة الفورية بجميع وسائلها في هذا الإطار، أولا من خلال نقل المياه عبر الشاحنات الصهريجية، وثانيا من خلال إعادة بناء القناطر التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب لإيصال المياه إلى المناطق المتضررة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تندرج في إطار المرحلة الاولى من البرنامج الاستعجالي للإيواء وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة جراء الزلزال.

وفي ذات السياق، أبرز الوزير أن 45 عينا مائية عادت إلى التدفق بفعل الزلزال، منها خمس جديدة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على دراسة استدامة مصادر المياه هاته وتقوم بجرد كامل في هذا الإطار ميدانيا وبواسطة الأقمار الاصطناعية.

كما أشار إلى أنه تم العثور على عيون يصل صبيبها إلى 1300 لتر في الثانية تم الشروع في معالجتها، وهو ما يمكن من استعمالها لضمان الماء الصالح للشرب للدواوير المجاورة، مضيفا أنه سيتم حفر أثقاب مائية أخرى لإيجاد مصادر جديدة للمياه.

(ومع 16.10.2023)