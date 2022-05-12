السيد بنسعيد يؤكد من رواندا على أهمية تكوين الشباب غير المتوفرين على شهادات أكاديمية

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، بالعاصمة الرواندية كيغالي، على أهمية تكوين الشباب غير المتوفرين على شهادات أكاديمية ضمانا لإدماجهم في سوق العمل بما يتلاءم ومؤهلاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أولويات التشغيل المتاحة.

وأوضح بلاغ لوزاة الشباب والثقافة والتواصل يوم الخميس أن السيد بنسعيد قال خلال أشغال المائدة المستديرة الوزارية لمؤتمر افريقيا للتعليم عن بعد “E-learning Africa” المنعقدة بكيغالي، إنه من الضروري اعتماد تصور إفريقي موحد بهذا الخصوص مرورا بمرحلة التشخيص وانتهاء بتقديم الحلول التي تعين القارة الإفريقية على تجاوز الصعوبات المطروحة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الاجتماع الوزاري يهدف إلى تعزيز استعمال المحتويات الرقمية في الحياة اليومية للمواطنين على الصعيد الإفريقي وكذا تشجيع تبادل التجارب والأفكار الرائدة بين دول الاتحاد الافريقي في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالمعرفة.

وذكر البلاغ أن السيد بنسعيد تباحث على هامش هذا الاجتماع، مع السيدة ريبيكا سترومير، مؤسسة “E-learning Africa”، بخصوص سبل تجويد الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الشبابية بالمملكة لاسيما تلك المرتبطة بالألعاب الالكترونية “Gaming”.

وخلص البلاغ إلى أن السيد بنسعيد الذي يقوم بزيارة عمل إلى كيغالي، سيجري مباحثات ثنائية مع نظيره الرواندي وزير الشباب والثقافة، في إطار التعاون الثنائي الذي يجمع المملكة المغربية وجمهورية رواندا انطلاقا من العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والعمل المشترك في عدد من المجالات.

(ومع 12/05/2022)