السيد بنموسى: زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية للثانوية التأهيلية مولاي يوسف بمراكش يعتبر رسالة دعم وتضامن

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، للثانوية التأهيلية مولاي يوسف بمراكش التي تحتضن مجموعة من تلاميذ المؤسسات التعليمية المتضررة بإقليم الحوز جراء الزلزال، يعتبر "رسالة دعم وتضامن".



وقال السيد بنموسى في تصريح للصحافة، إن هذه الزيارة شكلت مناسبة للاطلاع على الإجراءات التي اتخذت لضمان استئناف تلاميذ المؤسسات المتضررة من الزلزال دراستهم في أقرب وقت ممكن، ومواكبتهم من حيث توفير الدعم الاجتماعي والنفسي لهم لتجاوز آثار الهزة الأرضية.



وأبرز السيد بنموسى أن الزيارة كانت أيضا مناسبة للحكومة المغربية لشكر الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها من خلال برنامج تحدي الألفية الذي شكل "دعما استثنائيا" للإصلاح الذي تقوم به لتحسين جودة التعليم داخل المؤسسات التعليمية.



وذكر الوزير في هذا الصدد، باستفادة حوالي 30 مؤسسة تعليمية بجهة مراكش آسفي من برنامج تحدي الألفية، وببرنامج لمراجعة المناهج على المستوى الاعدادي انطلق هذه السنة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يروم دعم الإصلاح والتحول المنشود داخل الأقسام الدراسية.



واطلعت الوزيرة الأمريكية أيضا، خلال هذه الزيارة ، على البرنامج المتعلق باستئناف الدراسة في أسرع وقت واستبقال هؤلاء التلاميذ في أحسن الظروف خاصة وأن فصل الشتاء على الأبواب، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا برنامج إعادة بناء عدد من المؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال، وتنمية المناطق المتواجدة بها.



ومع: 10 أكتوبر 2023