السيد بوريطة يتباحث مع نظيره البوروندي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الاثنين، مباحثاث عبر تقنية الفيديو مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون التنموي لجمهورية بوروندي، السيد ألبرت شينغيرو، وذلك في إطار علاقات التضامن والتشاور المتميزة بين البلدين.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الوزيرين أشادا، خلال هذه المباحثات، بجودة العلاقات الثنائية التي تسمها الأخوة والتضامن بفضل الإرادة المتبصرة لقائدي البلدين الشقيقين.

كما أعربا عن ارتياحهما للنتائج المثمرة لتبادل الزيارات رفيعة المستوى التي تم القيام بها، والتي من المرتقب أن تتجسد أساسا في الافتتاح الرسمي لسفارة مقيمة للمملكة المغربية في بوروندي.

وعلاوة على ذلك، أكد الجانبان على أهمية مواصلة النهوض بالمشاورات السياسية المنتظمة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، منوهين بالتطابق التام لوجهات نظرهما حول مختلف المواضيع التي تم تناولها.

وجدد الجانب البوروندي، المتشبث بقوة بمبدأ احترام سيادة الدول، دعمه لمبادرات الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكذا مبادرات المملكة المغربية التي تفضي إلى تسوية نهائية للنزاع حول الصحراء. كما جدد التأكيد على دعمه للدور الحصري للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع وللقرار 693 الذي تبنته قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في نواكشوط سنة 2018.

كما شدد السيدان بوريطة وشينغيرو على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في مختلف المنصات متعددة الأطراف (الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، وغيرها) من أجل جعل الإجراءات الدبلوماسية المتخذة على مستوى هذه الهيئات أكثر انسجاما مع المواقف الرسمية التي يتبناها البلدان حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الطرفين اتفقا على دعم ترشيحات البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية التي ينتمي المغرب وبوروندي إلى عضويتها.

من جهة أخرى، أعرب الجانبان عن عزمهما على إقامة شراكة طموحة تهم العديد من مجالات التعاون، منوهين في هذا الصدد، باعتماد البلدين خارطة طريق للتعاون بالنسبة للفترة 2021-2024.

وخلص البلاغ إلى أن الوزيرين شددا أيضا على أهمية إنشاء مجلس أعمال مغربي-بوروندي من أجل النهوض بالمبادلات التجارية بين البلدين.

(ومع 10/05/2021)