السيد بوريطة يجري محادثات مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط، محادثات مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي د. سلطان بن أحمد الجابر، الذي يقوم بزيارة إلى المملكة.

وتأتي زيارة السيد بن أحمد الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وعضو مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار علاقات الشراكة والتعاون المتميزة بين البلدين الشقيقين.

كما تندرج في أفق احتضان دولة الإمارات العربية المتحدة في غضون سنة 2023، للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).