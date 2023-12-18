السيد بوريطة يجري محادثات هاتفية مع نظيره البريطاني دافيد كاميرون

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الجمعة، محادثات هاتفية مع نظيره البريطاني، اللورد دافيد كاميرون، عبر خلالها الطرفان عن إرادتهما المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية في جميع الميادين.

كما نوه الوزيران خلال هذه المحادثات بالتطور الإيجابي للعلاقات الثنائية، واستعرضا مختلف القضايا الإقليمية.

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، أكد الجانبان على أهمية تعبئة جميع الجهود الدبلوماسية بخصوص هذا الموضوع.

(ومع 16.12.2023)