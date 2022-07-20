السيد بوريطة يستقبل بالرباط رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء بالرباط، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والهجرة بمجلس الشيوخ الإيطالي، السيدة ستيفانيا كراكسي.

وتقوم السيدة ستيفانيا كراكسي حاليا بزيارة عمل للمملكة للمشاركة في حفل تقديم حصيلة منتصف مسار التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي يحمل اسم “دعم مجلس المستشارين في المغرب”.

وتضم مبادرة توأمة “دعم مجلس المستشارين في المغرب”، التي أطلقت في 16 مايو 2021، تجمعا لبرلمانات سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت السيدة كراكسي أجرت في وقت سابق اليوم مباحثات مع السيد راشيد الطالبي العلمي، حيث توقف الجانبان عند العلاقات البرلمانية المغربية الإيطالية، التي تعززت في العقد الأخير عبر برامج التعاون والتوأمة وتبادل التجارب والخبرات، وتقوية دور مجموعتي الصداقة والتنسيق والتواصل البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

(ومع 19/07/2022)