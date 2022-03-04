السيد بوريطة يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ لدولة بليز

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الخميس بالرباط، رئيسة مجلس الشيوخ لدولة بليز، السيدة كارولين ترينش-سانديفورد، التي تقوم بزيارة للمغرب.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة ترينش-سانديفورد، في تصريح للصحافة، إن الجانبين ناقشا “مجالات التعاون المحتملة بين بليز والمغرب”، مشيرة إلى أن المحادثات كانت “مثمرة جدا” و”بناءة للغاية”.

وأضافت قائلة: “أنا ممتنة جدا لهذه الدعوة لزيارة المغرب، وآمل أن أطلع على المزيد في بلدكم الجميل”.

وبعد أن أكدت أنها تغادر المملكة مع “فهم أفضل لبعض القضايا التي يواجهها المغرب”، أعربت السيدة ترينش-سانديفورد عن أملها في أن يواصل السيد بوريطة ووزير خارجية بليز “هذه المحادثات”.

ومع 03/03/2022