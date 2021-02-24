السيد بوريطة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الأربعاء بالرباط، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السيد جياني إينفانتينو الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب تستغرق يومين.

وتميز هذا اللقاء على الخصوص بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، السيد فوزي لقجع. وكان السيد إينفاتينو أكد في تصريح للصحافة لدى وصوله في وقت سابق اليوم إلى مطار الرباط-سلا، أنه ستتم خلال هذه الزيارة دراسة عدة مشاريع وبرامج لتطوير كرة القدم، لاسيما تلك المتعلقة بالشباب وكرة القدم النسوية.

وتندرج زيارة رئيس (فيفا) إلى المغرب في إطار تعزيز العلاقة المتينة التي تربط هذه الهيئة الدولية بمسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. كما تأتي هذه الزيارة للوقوف على آفاق التعاون بين الطرفين في مجال تطوير كرة القدم المغربية والإفريقية.

يذكر أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ستعقد جمعها العام الانتخابي يوم 12 مارس المقبل بالرباط.

وباشر رئيس (فيفا)، أمس الثلاثاء، جولة إفريقية قادته على وجه الخصوص إلى نواكشوط (موريتانيا) وبانغي (جمهورية إفريقيا الوسطى) وبرازافيل (الكونغو)، وكينشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية).

(ومع 24/02/2021)