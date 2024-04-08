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الاثنين 08 أبريل، 2024

السيد بوريطة يستقبل سفير مملكة البحرين حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من العاهل البحريني

السيد بوريطة يستقبل سفير مملكة البحرين حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من العاهل

بتعليمات ملكية سامية، استقبل السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الجمعة 05 أبريل، السيد خالد بن سلمان المسلم، سفير مملكة البحرين في الرباط.

وخلال هذا اللقاء سلم السيد بن سلمان المسلم، رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

(ومع: 05 أبريل 2024)