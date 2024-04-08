السيد بوريطة يستقبل سفير مملكة البحرين حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من العاهل البحريني

بتعليمات ملكية سامية، استقبل السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الجمعة 05 أبريل، السيد خالد بن سلمان المسلم، سفير مملكة البحرين في الرباط.

وخلال هذا اللقاء سلم السيد بن سلمان المسلم، رسالة خطية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

(ومع: 05 أبريل 2024)