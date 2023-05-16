السيد بوريطة يستقبل عمدة بلدية بويبلو ليبري بجمهورية البيرو

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء بالرباط، عمدة بلدية بويبلو ليبري بالعاصمة البيروفية ليما، مونيكا طيو لوبيز.

ويندرج هذا اللقاء في إطار زيارة عمل تقوم بها السيدة طيو لوبيز للمغرب خلال الفترة بين 12 و20 ماي الجاري، وذلك من أجل توقيع اتفاقية توأمة بين بلدية بويبلو ليبري وبلدية العيون.

وعبرت السيدة طيو لوبيز، في تصريح عقب هذا اللقاء، عن انخراطها في جهود مبادرة الكونغرس البيروفي، الذي شكل "مجموعة دعم وتأييد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي"، مشيرة إلى أن زيارتها للمغرب تروم تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضحت أن لقاء اليوم هم سبل تعزيز أواصر الصداقة بين جمهورية البيرو والمملكة المغربية، لاسيما بلدية بويبلو ليبري، مبرزة أن مجلس الشيوخ بالبيرو حدد موعد 30 نونبر المقبل، للاحتفال بذكرى الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى البيرو سنة 2004.

وأضافت السيدة طيو لوبيز أن هذه الاحتفالات ستشكل مناسبة لإطلاع سكان بويبلو ليبري، على الثقافة المغربية من خلال عروض فنية متنوعة، وفن المطبخ وإبداعات الصناعة التقليدية المغربية.

يذكر أن عمدة بلدية بويبلو ليبري التقت أمس بالرباط، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، وشكل اللقاء فرصة لإطلاع السيدة لوبيز والوفد المرافق لها على التطور الملحوظ الذي تشهده المملكة في مجال النهوض بحقوق المرأة، والدور الطلائعي التي باتت تضطلع به في تدبير الشأن المحلي والشأن السياسي.

(ومع 16/05/2023)