السيد بوريطة يستقبل نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الاثنين بالرباط، النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ-كون.

وقال السيد تشوي جونغ-كون في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا الاستقبال، إن جمهورية كوريا الجنوبية صديق جيد للمغرب. وأعرب السيد تشوي عن تقديره الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وريادته، لا سيما خلال السنة المنصرمة، أثناء تفشي جائحة كوفيد 19 "التي نواجهها سويا ونعمل على التغلب عليها".

وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الزيارة هي الأولى له للمغرب، وستليها العديد من الزيارات الأخرى المتبادلة، معربا عن تفاؤله بخصوص مستقبل المبادلات الثنائية بين المغرب وكوريا الجنوبية.

وأبرز السيد تشوي أنه أجرى محادثات مثمرة مع السيد بوريطة، معبرا عن شكره للحكومة المغربية على حسن الضيافة.

ومع:16/08/2021