السيد بوريطة يستقبل نظيره البوروندي حاملا رسالة من رئيس جمهورية بوروندي إلى جلالة الملك

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون التنموي في بوروندي، السيد ألبرت شينجيرو، حاملا رسالة من رئيس جمهورية بوروندي، السيد إيفاريست ندايشيمي، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره البوروندي، إن هذه الرسالة "تندرج في إطار التشاور بين رئيسي البلدين الشقيقين، وكذلك في سياق الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين".

من جهته، نقل السيد شينجيرو، الذي يزور المغرب بصفته مبعوثا للرئيس البوروندي، للسيد بوريطة "تهانئ السيد ندايشيمي لجلالة الملك على استراتيجية جلالته في مجال سياسة التعاون جنوب-جنوب وثلاثي الأطراف، وكذا السياسة الإفريقية لجلالة الملك".

وشكلت زيارة رئيس الدبلوماسية البوروندية للمغرب فرصة للمملكة ولجمهورية بوروندي للتوقيع على خارطة طريق للتعاون بين البلدين للفترة 2021-2024.

ومع:25/02/2021