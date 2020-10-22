السيد بوريطة يستقبل وزيرة خارجية إفريقيا الوسطى حاملة رسالة إلى جلالة الملك من الرئيس تواديرا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، يوم الخميس بالرباط، نظيرته من إفريقيا الوسطى السيدة سيلفي بايبو تيمون، حاملة رسالة إلى جلالة الملك محمد السادس من الرئيس فوستان آرشانج تواديرا.

وبحث السيد بوريطة والسيدة بايبو تيمون، بهذه المناسبة، السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى في العديد من الميادين.

وفي تصريح للصحافة عقب هذه المباحثات، نوهت السيدة بايبو تيمون بالمبادرات المتعددة والمتنوعة لجلالة الملك على المستوى الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والتي بوأت المغرب مكانة متقدمة على الساحة الإفريقية والدولية.

وعبرت رئيسة دبلوماسية إفريقيا الوسطى بهذه المناسبة، عن امتنان حكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى للاهتمام الثابت الذي ما فتئ المغرب يوليه للوضع في بلادها، مشيرة إلى أن المغرب يعد على مستوى التعاون الثنائي، "من بين الشركاء المميزين لجمهورية إفريقيا الوسطى".

وفي ختام مباحثاتهما، أشرف الوزيران على توقيع ثلاث اتفاقيات للتعاون تشمل قطاعات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصحة والسياحة.

وتهدف هذه الاتفاقيات أساسا، إلى تعزيز الشراكة والنهوض بتبادل التجارب بين المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى.

(ومع 22/10/2020)