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الخميس 16 نونبر، 2023

السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين لعيد استقلال غينيا بيساو

السيد بوريطة يمثل جلالة الملك في الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين لعيد استقلال غينيا بيساو

بتعليمات ملكية سامية، مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الخميس في بيساو، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين لعيد استقلال جمهورية غينيا بيساو.

حضر هذه الاحتفالات المخلدة لذكرى حصول غينيا بيساو على استقلالها، العديد من رؤساء الدول والحكومات، ومسؤولون رفيعو المستوى بغينيا بيساو، فضلا عن شخصيات أجنبية.

(16/11/2023)