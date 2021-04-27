برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.. 27 مليار درهم مجموع الاعتمادات المحولة برسم مخططات عمل فترة 2017 - 2020

أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، يوم الثلاثاء بالرباط، بأن الاعتمادات المحولة برسم مخططات عمل سنوات فترة 2017 - 2020، في ما يتعلق ببرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، بلغت ما مجموعه 27 مليار درهم.

وقال السيد بوطيب، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي " تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن " الاعتمادات المحولة برسم مخططات عمل لسنوات 2017 و2018 و2019 و2020 للبرنامج، الذي أعطيت انطلاقته سنة 2017، بلغت ما مجموعه 27 مليار درهم لحد الآن ".

وأوضح الوزير المنتدب، في هذا السياق، أنه في ما يخص تأهيل الطرق والمسالك القروية تم بناء تقريبا 6500 كلم من الطرق القروية وصيانة 4200 كلم من الطرق القروية، وإنجاز 6855 كلم من المسالك القروية. وفي ما يتعلق بقطاع التعليم، فقد أشار المسؤول الحكومي إلى 1313 مشروع بناء منشآت تعليمية و2786 مشروع لإعادة بناء منشآت تعليمية، و1021 عمليات شراء النقل المدرسي، و165 عملية تجهيز مدرسي. أما في قطاع الصحة فقد لفت الوزير إلى 440 مشروع بناء لمراكز ومستوصفات صحية والمنازل الوظيفية، و674 مشروع لتأهيل مراكز ومستوصفات والمنازل الوظيفية .

وبالنسبة للتزويد بالماء الشروب، أشار الوزير المنتدب إلى 26 ألف و607 مشروع تزويد بالماء الصالح للشرب عبر الربط الفردي، و402 منظومة لتزويد الدواوير بالماء، وصيانة 1152 كلم من شبكات التزويد بالماء، واقتناء 104 شاحنة مزودة.أما في ما يخص مجال الكهربة، فقد تم بحسب المسؤول كهربة 1445 دوار، واقتناء 2449 منظومة.

وذكر السيد بوطيب بأنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية تم تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي برسم الفترة الممتدة مابين 2016 و2022 والتي رصدت له تقريبا 50 مليار درهم.

ومع 27 أبريل 2021/ /