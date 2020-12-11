السيد بيدرو سانشيز : إسبانيا والمغرب تربطهما علاقات متميزة

أكد بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، يوم الجمعة، أن إسبانيا والمغرب تربطهما علاقات "متميزة" ويتقاسمان مصالح مشتركة.

وأوضح سانشيز في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية "لدينا علاقة جيدة للغاية مع المغرب، وهي علاقة متميزة تأخذ في الاعتبار المصلحة المشتركة للبلدين".

وقال رئيس الحكومة الإسبانية، إن البلدين يعكفان على دراسة ومناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل تدبير تدفقات الهجرة والتعافي والانتعاشة الاقتصادية لما بعد جائحة فيروس (كوفيدـ19)، وكذا قضايا الطاقات المتجددة في ضوء التزام المغرب في هذا المجال والصناعة والتجارة والسياحة.

وأكد سانشيز أن إسبانيا والمغرب يتقاسمان نفس الاهتمام لعقد الاجتماع رفيع المستوى الذي تم تأجيله إلى غاية شهر فبراير 2021، بسبب الوضعية الوبائية الراهنة.

وكان بلاغ مشترك قد أكد، أمس الخميس، أن الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب واسبانيا يعد لقاء بالغ الأهمية لتطوير علاقات الصداقة والتعاون العميقة والمكثفة القائمة بين الشريكين الاستراتيجيين المغرب وإسبانيا.

وأوضح البلاغ أن المغرب وإسبانيا لاحظا أن الوضع الوبائي الحالي يحول دون تنظيم الاجتماع رفيع المستوى في الموعد المحدد بكافة ضمانات السلامة الصحية الملائمة للوفدين.

ولهذه الغاية -يقول المصدر ذاته - اتفق البلدان على تأجيل عقد الاجتماع رفيع المستوى إلى غاية فبراير 2021 بالمغرب، من أجل تأمين فرص انعقاده بسلاسة مع اعتماد الصيغ المعتادة التي تؤطر اللقاءات من هذا الحجم.

(ومع 11/12/2020)