السيد سانشيز : ترشيح إسبانيا والبرتغال والمغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 مشروع قوي وطموح

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن الترشح المشترك للبرتغال وإسبانيا والمغرب لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 يشكل "مشروعا قويا وطموحا".

وقال رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسبانية على موقع التواصل الاجتماعي، عقب اجتماع عقده يوم الثلاثاء، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إن إسبانيا تعمل بمعية البرتغال والمغرب من أجل تقديم ترشيح متين لكأس العالم 2030.

وأشار المسؤول الإسباني إلى أن هذا الترشح المشترك يشكل "مشروعا طموحا يحمل قيما إيجابية".

وأكد : "نحن نعمل بفكرة واضحة : كرة القدم هي رياضة ذات أهمية عالمية يمكنها نقل القيم الاجتماعية الإيجابية".

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعلن عن ترشح المغرب بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح جلالة الملك، في رسالة بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي منحت لجلالته بالعاصمة الرواندية، أن هذا الترشيح المشترك، الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي.

وأضاف جلالته أن هذا الترشيح سيجسد، أيضا، أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات.

يذكر أن اللجنة الثلاثية الإسبانية- المغربية- البرتغالية لتنظيم كأس العالم 2030 قد عقدت اجتماعها الأول نهاية الأسبوع الماضي في مدريد. ومن المقرر أن يعقد اجتماع العمل المقبل يوم 4 أكتوبر بالرباط بحضور رؤساء الاتحادات الثلاثة.

(ومع 20/09/2023)