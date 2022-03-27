السيد لفتيت يستقبل الوزير المنتدب المكلف باللامركزية بجمهورية جيبوتي

استقبل وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، يوم السبت بالرباط، الوزير المنتدب المكلف باللامركزية بجمهورية جيبوتي، السيد قاسم هارون علي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من 26 إلى 30 مارس الجاري.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الجانبين تناولا خلال هذا الاجتماع سبل تكثيف التعاون ما بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتطوير آليات التعاون بين الجماعات الترابية للبلدين من أجل تقديم الدعم والمساعدة المؤسساتية والتقنية والتدبيرية في إطار اللامركزية واللاتمركز.

وأضاف البلاغ أنه تم ،في ختام هذا اللقاء، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة المكلفة باللامركزية بجمهورية جيبوتي، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم هاته تعد بمثابة الإطار الأمثل لتطوير سبل التعاون اللامركزي بين الطرفين، من خلال تحديد المقتضيات التنظيمية الكفيلة بتنزيل خطة العمل وتتبعها وتقييمها تحت إشراف ثنائي بين وزارة الداخلية بالمملكة المغربية والوزارة المنتدبة المكلفة باللامركزية بجمهورية جيبوتي.

ومع 26/03/2022