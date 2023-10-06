السيد لقجع: احتضان المغرب لكأس العالم 2030 بالإضافة إلى اسبانيا والبرتغال.. تتويج لمسار تنموي قاده جلالة الملك بنظرة استراتيجية

أكد رئيس "لجنة كأس العالم 2030، فوزي لقجع، اليوم الخميس، أن احتضان المغرب لكأس العالم 2030 بالإضافة إلى اسبانيا والبرتغال، يعتبر تتويجا لمسار تنموي قاده جلالة الملك بنظرة استراتيجية، منذ أزيد من عقدين.

وأبرز السيد لقجع في تصريح صحفي، عقب الاستقبال الذي حظي به من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، وتعيينه رئيسا للجنة كأس العالم 2030، أن المغرب عرف حدثا تاريخيا حينما زف جلالة الملك خبر احتضان المغرب لكأس العالم 2030 إلى جوار اسبانيا والبرتغال، وهو خبر استقبله جميع المغاربة بفرح وسرور.

وأضاف "نحن مدعوون اليوم إلى مضاعفة كافة الجهود للمضي قدما من أجل تنظيم أحسن نسخة لكأس العالم في التاريخ، كما جاء في رسالة جلالة الملك بمناسبة تسلم جلالته بكيغالي (رواندا) جائزة التميز لسنة 2022 للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وأردف السيد لقجع قائلا " نحن عازمون جميعا لترجمة هذا الطموح الملكي من أجل تنظيم أفضل حدث كروي عالمي".

(ومع 05.10.2023)