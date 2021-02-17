السيد لويس مورا :المملكة بلد رائد على مستوى العالم العربي في مجال تدبير القضايا المرتبطة بالسكان

اعتبر الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، لويس مورا ، يوم الأربعاء بالرباط، أن المملكة المغربية تعد من البلدان الرائدة على مستوى العالم العربي في مجال تدبير القضايا المرتبطة بالسكان. وقال السيد مورا، لدى استقباله من طرف رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، إن المغرب " أول بلد عربي بلور خطة في هذا الصدد في عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني"، مشيدا بتطور المملكة المغربية في المجال ذات الصلة بالسكان.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن السيد مورا أبرز ، من جهة أخرى ، أهمية بناء علاقات تعاون وشراكة بين الصندوق والمؤسسة التشريعية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والبحث عن أفضل السبل للتعاطي مع ظواهر سكانية جديدة وتغيرات تشهدها بنية الأسرة والمجتمع المغربي في السنوات الأخيرة.

من جهته، أكد السيد الحبيب المالكي حرص مجلس النواب على تعزيز علاقات التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مثمنا مواكبته لعدد من المشاريع والقضايا السكانية بالمملكة المغربية.

ولفت إلى أن المغرب اهتم منذ بداية ستينيات القرن الماضي بقضايا السكان، والتي تحظى دائما بنقاش مجتمعي حيوي، مسجلا سرعة التحولات التي تميز المرحلة الراهنة على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأسرية.

وأوضح السيد المالكي أن المغرب خطا خطوات هامة في مجال تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، معتمدا في ذلك مقاربة مبنية على الشفافية تعكس الأوضاع الحقيقية للساكنة، مشددا على أن المغرب يتوفر على كافة المؤهلات التي تمكنه من التقدم في مسار الازدهار والتنمية.

ومع/17 فبراير 2021