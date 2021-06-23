السيد محمد فكرات : جلالة الملك يولي أهمية كبرى لإنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد

أكد عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، السيد محمد فكرات، يوم الأربعاء بمراكش، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي أهمية كبرى لإنجاح ورش تنزيل خلاصات النموذج التنموي الجديد.

وقال السيد فكرات، الذي كان يتحدث خلال لقاء مؤسساتي عقد بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، في إطار الاجتماعات الجهوية الدورية المخصصة لتقديم محتوى التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد، إن هذا التقرير يعد ثمرة “عمل مواطن جدي”، دام لعدة أشهر، ويستجيب لانتظارات المواطنين.

ودعا السيد فكرات إلى انخراط كبير من لدن كافة الفاعلين بالجهة لإنجاح تنزيل هذا الورش الوطني الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء، المحطة الثالثة بعد الرباط وبني ملال، يتوخى التعريف بخلاصات التقرير العام للنموذج التنموي الجديد، وإنجاح تملك خلاصاته عبر التفاعل مع المؤسسات الجهوية والمجتمع المدني والمواطنين.

وفي هذا الصدد، ذكر السيد فكرات بأن النموذج التنموي الجديد تمت صياغته بشكل تشاركي مع كافة القوى الحية للأمة، مشيرا إلى أن الفاعلين بجهة مراكش آسفي ساهموا وشاركوا في إغناء التقرير بمقترحاتهم الوجيهة عبر ورقات تقنية وتقارير.

وسجل أن جهة مراكش آسفي تتوفر على مؤهلات كبيرة وكفاءات من شأنها أن تمكنها من تحقيق تنمية شاملة، مذكرا بأن الوحدة الأولى لصناعة الكمامات الواقية على الصعيد الوطني، رأت النور بهذه الجهة.

وأكد السيد فكرات أن الفاعلين الاقتصاديين بهذا الجزء من التراب الوطني أبانوا عن روح تضامنية كبيرة خلال فترة جائحة (كوفيد-19).

من جانبه، أبرز والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، المقاربة التواصلية المباشرة المعتمدة من قبل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لتوضيح محتوى التقرير العام، مذكرا بأن هذا التقرير هو ثمرة أشهر طويلة من النقاش، واللقاءات مع الفاعلين بكافة جهات المملكة.

وأضاف والي الجهة أن التقرير يشكل خارطة طريق مندمجة وطموحة تروم تجديد النموذج التنموي، مشددا على أهمية هذا الورش الاستراتيجي لإضفاء نفس جديد على إنجاز التنمية الشاملة بالمغرب.

وفي هذا الصدد، دعا السيد قسي لحلو إلى تعبئة عامة وانخراط كبير من أجل ضمان نجاح تنزيل هذا الورش الملكي، مؤكدا أن “الجهة ستكون في الموعد ضمن تنزيل هذا الورش”.

وعلى صعيد آخر، قدم السيد فكرات الخطوط العريضة للتقرير، كثمرة مقاربة تشاركية جمعت بين مختلف القوى الحية للأمة في مسلسل إعداده وانخراط من المواطنين أيضا.

واستعرض الخطوط الرئيسية لتقرير اللجنة، خصوصا فيما يتعلق بإرساء اقتصاد ديناميكي ومتنوع، محدث للقيمة المضافة ولمناصب شغل نوعية، وتعزيز الرأسمال البشري وفرص الاندماج فضلا عن إحداث مناطق ملائمة من شأنها تطوير وترسيخ التنمية.

وشهد هذا اللقاء، الذي عقد تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تنظيم لقاءات تواصلية بجهات المملكة الـ12 لشرح مضامين وخلاصات التقرير الذي أنجزته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، مشاركة عمال الأقاليم السبعة بالجهة، وممثلين عن السلطات المحلية، والمنتخبين، وممثلي الفاعلين الاقتصاديين، ورؤساء المصالح الخارجية.

وتسعى هذه اللقاءات، التي ستقود أعضاء اللجنة إلى زيارة جهات المملكة الـ12، إلى تقديم وشرح نتائج وخلاصات تقريرها العام حول النموذج التنموي الجديد، للفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين وهيئات المجتمع المدني، والمواطنين، مستهدفة بذلك تمكينهم من الاطلاع على توصيات التقرير، والمساهمة في تنفيذها على المستوى الجهوي.

ومع:23/06/2021