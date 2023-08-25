السيد مزور: المغرب يدخل مرحلة جديدة في مجال التجارة

أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب يدخل مرحلة جديدة في مجال التجارة، لاسيما مع الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى تعزيز تنافسية الإنتاج المحلي الحامل لعلامة "صنع بالمغرب"، وتشجيع خلق مناصب الشغل المستدامة والجودة.

وفي تصريح على هامش فعاليات افتتاح المتجر الرابع ألفا 55 بالدار البيضاء وسط المركز التجاري "أيريا مول" والذي يثمن المنتوج " صنع في المغرب"، قال السيد مزور "اليوم، أصبح المستثمرون المغاربة أكثر طموحا وأشد ثقة في إمكانات بلادنا، وفي مهارات المواهب الشابة".

وأبرز أن "الجيل الجديد يحظى بتدريب أكثر ويتسم بالالتزام والابتكار بصورة أكبر".

ورحب الوزير بالمقاربة المواطنة التي يعتمدها هذا المركز التجاري الجديد، داعيا مختلف الوحدات التجارية إلى تسليط الضوء على المزيد من المنتجات المغربية ذات الصيت الوطني والعالمي.

من جهته،قال الرئيس المدير العام لألفا 55، مهدي بنغانم، إن نقطة البيع الجديدة هذه تسعى إلى تعزيز علامة "صنع بالمغرب"، من خلال عرض تشكيلة واسعة من المنتجات المحلية التي تحترم المعايير الدولية بأسعار تنافسية، مع الحرص على الإسهام في تنمية قطاع التجارة بالمغرب.

وأضاف أن الشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ستمكن من الاشتغال على الجانب الصناعي وكذا التجاري في أجل ثلاث سنوات بغية فتح المجال لمؤهلات الصناعات المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن نقطة البيع الجديدة هذه، وهي ثمرة شراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، تهدف، إلى جانب ربط الزبناء بآخر الصيحات العالمية، إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال تخصيص ما يعادل 20 في المائة من المنتجات المسوقة للمنتجات الحاملة لعلامة "صنع بالمغرب".

(ومع 25.08.2023 )