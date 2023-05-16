السيد مزور: صناعة السيارات بالمغرب تدخل عهدا جديدا بفضل نموذج سيارة أول م صنع مغربي والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين

أكد وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، أن الصناعة المغربية عموما ومنظومة صناعة السيارات المغربية على الخصوص، تدخل اليوم عهدا جديدا بفضل نموذج سيارة أول م صنع مغربي والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين طورها مغربي.



وأبرز السيد مزور في تصريح للصحافة عقب، ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمس الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، لحفل تقديم نموذج سيارة أول م صنع مغربي، والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي، أن المشروعين يشكلان "افتخارا كبيرا لمنظومة الصناعة المغربية"، التي دخلت عهدا جديدا وذلك طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة.



وقال وزير الصناعة والتجارة أن هذا الحفل، يشكل تكريما لمقاولين مغربيين مبدعين.



يذكر أن صاحب الجلالة وشح السيدين نسيم بلخياط المؤسس المدير لشركة "نيو موتورز، وفوزي نجاح المؤسس المدير لشركة "نامكس" بوسام الكفاءة الفكرية.



وتنسجم هاتان المبادرتان الصناعيتان تمام الانسجام مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار المنتج، لاسيما في القطاعات المتطورة والمستقبلية، وتحفيز انبثاق جيل جديد من المقاولات في المملكة.



ومع: 16 ماي 2023