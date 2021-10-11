السيد ميارة : استكمال هياكل مجلس المستشارين تتويج لمهمة توطيد المسار الديمقراطي للمملكة

أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، أن استكمال هياكل المجلس يشكل تتويجا لمسار من الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها المغرب باعتبارها “محطة إضافية نوعية في مهمة توطيد المسار الديمقراطي للمملكة”.

ونقل بلاغ لمجلس المستشارين عن السيد ميارة قوله إن هذه المحطة الدستورية الديمقراطية تميزت إلى جانب شفافيتها وتنظيمها المحكم، بمشاركة مواطنة جد مهمة، خاصة بأقاليمنا الجنوبية الغالية، وهو ما عكس الإرادة الشعبية الحرة في المجابهة المشتركة والموحدة للتحديات التي تواجهها المملكة، وفي مواكبة الأوراش التنموية والاجتماعية التي فتحتها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.

من جهة أخرى، أشار السيد ميارة إلى نجاح في مواجهة الظروف الصحية الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد 19، مع ما ارتبط بها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية، وبلورة المملكة لأهداف تنموية طموحة وفتح أوراش اقتصادية واجتماعية وحقوقية “مقدامة”، إلى جانب ما تعرفه القضية الأولى للمملكة من تحديات ورهانات، وما تراكمه من مكتسبات غير مسبوقة.

وقال السيد ميارة إن هذه كلها معطيات تفرض على مجلس المستشارين باعتباره مؤسسة دستورية وطنية، بثقلها الوطني وجسامة حمولتها السياسية والمؤسساتية، الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية، بما يجعله في صلب هذه الرهانات، مستحضرا أبعادها وداعما لها باقتراحات مكوناته بغنى وتنوع روافده وامتداداته .

وخلص البلاغ إلى أن رئاسة مجلس المستشارين تؤكد أن قناعتها الراسخة بمركزية وأهمية دور وسائل الاعلام ومختلف الفاعلين في هذا المجال، في تقييم ومواكبة وإشعاع المؤسسة، تحتم عليها الحرص على تعزيز دور الإعلام الوطني، والعمل على تسهيل مأمورية نساء ورجال الإعلام، وتوفير كل الشروط والظروف الملائمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم في أحسن الظروف، خدمة للصالح العام وللرسالة الإعلامية النبيلة.

ومع:11/10/2021