السيد ميارة: ذكرى تربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين مناسبة للمضي قدما في الانتصارات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة

أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، هي ذكرى توحيد الصف المغربي والمضي قدما، تحت قيادة جلالته، من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وقال السيد ميارة في تصريح للصحافة، إن "المغاربة يخلدون بكل فخر واعتزاز مرور 24 سنة من العطاء والتأسيس الحقيقي لقيم الديموقراطية الحقيقية بالمغرب الحديث بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأضاف أن العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس يشكل " مرحلة نوعية في التاريخ الحديث للمغرب من حيث الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، ومن حيث الإنجازات الديموقراطية الحقيقية التي عرفها المغرب، والتي لا مثيل لها في المنطقة كلها ".

(ومع 30.07.2023)