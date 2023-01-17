السيد ميارة يجدد التأكيد على مواقف المغرب الداعمة لوحدة اليمن الترابية وسيادته الوطنية

أكد رئيس مجلس المستشارين،النعم ميارة، خلال مباحثات أجراها يوم الاثنين بالرباط مع رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان سعيد البركاني، على مواقف المغرب الداعمة لوحدة اليمن الترابية وسيادته الوطنية.

وذكر بلاغ للمجلس أن السيد ميارة شدد أيضا في هذا السياق، على انخراط المغرب الثابت والموصول في إيجاد الحلول المرجوة للأزمة في اليمن "التي تهدد أمن واستقرا ر المنطقة عامة"، داعيا إلى تكثيف الجهود العربية والدولية لإنهاء المأساة الإنسانية للشعب اليمني وفضح الممارسات التي يتعرض عليها من قبل الميليشيات الحوثية.

كما عبر رئيس مجلس المستشارين، وفقا للبلاغ، عن سعادته بهذا اللقاء الذي يندرج ضمن الروابط الأخوية، منوها في نفس الوقت بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، عبر رئيس مجلس النواب اليمني عن تقديره وشكره للدعم الذي ما فتئت المملكة المغربية تقدمه لليمن على كافة المستويات، منوها بجهودها للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني ودعم تطلعاته لاستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض السيد سلطان سعيد البركاني بهذه المناسبة، مظاهر معاناة اليمنيين في ظل انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية، وخطورة استمرار الانتهاكات الجسيمة والجرائم المروعة ومصادرة الحقوق والحريات.

كما لم يفت رئيس مجلس النواب اليمني التأكيد على مواقف بلاده الثابتة الداعمة لقضية الصحراء المغربية، والذي لطالما عبرت عنه في كل المحافل و المنتديات الإقليمية والدولية.

وقد اتفق الجانبان خلال هذا اللقاء على ضرورة تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق الجهود للدفاع عن القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.

(ومع 16/01/2023)