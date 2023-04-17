السيد ميراوي: الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، اليوم الاثنين، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الاساتذة الباحثين "الذي سيرى النور خلال الاسابيع المقبلة". وأوضح السيد ميراوي، في معرض رده على سؤال شفوي حول "استقطاب الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه سيتم اعداد مرسوم بشأن النظام الأساسي "الذي يتيح للكفاءات المغربية إمكانية التباري لتولي مناصب في التعليم العالي والبحث العلمي". وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا على تحيين وإعطاء دفعة قوية لبرنامج المنتدى الدولي للكفاءات المغربية المقيمة بالخارج "FINCOME" والذي يساعد الجامعات المغربية على التعامل مع الكفاءات المغربية.



وبعد أن سجل أن هناك تنافسية دولية على الرأسمال البشري تزيد من الإكراهات القائمة، أكد الوزير أن تعبئة الكفاءات المغربية تعد أحد الأوراش ذات الأولوية التي تشتغل عليها الوزارة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعبئة هذه الكفاءات وإشراكها في مختلف المشاريع التنموية التي انخرطت فيها المملكة. وأشار في هذا السياق إلى أنه تم الشروع في هذا المسار من خلال إشراك جميع الكفاءات في بلورة المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لافتا إلى تنظيم "مناظرة الجهة 13" في أكتوبر 2022، لرصد انتظارتها وتطلعاتها واستشراف السبل الكفيلة بتعزيز مساهمتها في الإرتقاء بجودة ونجاعة المنظومة.



ومع: 17 أبريل 2023