السيد ناصر بوريطة يتباحث مع نظيره البولوني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الخميس، مباحثات هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية بولونيا، السيد زبيغنيو راو. وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن السيد بوريطة أكد أن توطيد العلاقات مع بولونيا يندرج في إطار رؤية صاحب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تنويع الشراكات داخل الاتحاد الأوروبي. وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرين رحبا بالعلاقات الممتازة بين البلدين، وأعربا عن اهتمامهما بمواصلة تعزيز الحوار السياسي والتعاون الثنائي، ولاسيما في المجال الاقتصادي.

من جهته، شدد السيد راو على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهنأ المغرب على دوره وجهوده باعتباره قطبا للاستقرار والتنمية.وسجل الوزيران توافق وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل.

ومع /18 مارس 2021/