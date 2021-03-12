السيد ناصر بوريطة يتباحث مع نظيره النمساوي

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، مباحثات هاتفية يوم الجمعة، مع وزير الشؤون الأوروبية والدولية لجمهورية النمسا، السيد ألكسندر شالينبرغ.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزيرين سلطا، خلال هذه المباحثات، الضوء على تميز العلاقات الثنائية، مؤكدين رغبتهما المشتركة في بث دينامية جديدة في هذه العلاقات من خلال إدراج مجالات جديدة للتعاون، من قبيل الطاقات المتجددة.

وأشاد الوزير النمساوي، بهذه المناسبة، بالتدبير النموذجي للمغرب لجائحة كوفيد-19، ولا سيما حملة التلقيح التي يتم تنفيذها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما هنأ الوزير النمساوي المغرب على تكريسه، في آخر منشور أوروبي حول الجوار، كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، مضيفا أن المملكة ت جسد قطبا حقيقيا للاستقرار في المنطقة وفي إفريقيا.

ونوه الوزيران بتقارب وجهات النظر وتطابق تشخيصهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل.

واتفق السيدان بوريطة وشالينبرغ على تنسيق عملهما في عدد من المجالات ذات الأولوية على المستوى متعدد الأطراف وداخل الهيئات الدولية.

ومع:12/03/2021