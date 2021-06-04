السيد ناصر بوريطة يجري مباحثات مع كل من عقيلة صالح وخالد المشري

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، يوم الجمعة، مباحثات مع كل من السيد عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، والسيد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن هذه اللقاءات، تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لأجل الاستمرار في مواكبة الحوار الليبي والمساهمة في حل الأزمة الليبية من خلال دعم كل فرص التواصل والحوار بين مختلف الفرقاء لإرساء الاستقرار والسلام في هذا البلد المغاربي الشقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح و رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي السيد خالد المشري، يقومان بزيارة للمغرب أجريا خلالها لقاءات مع رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي و رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش.

ومع:04/06/2021