الصحة الوقائية: لم تثبث أية خطورة لمتحور فيروس كورونا "جي إن 1"

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين 25 دجنبر 2023 بمجلس النواب، أنه لم تثبت أية خطورة للمتحور الجديد لفيروس كورونا "جي إن 1" (JN1) المشتق من "ب أ 2.86 (BA.2.86 ) فيما يتعلق بنقل العدوى و سرعة الانتشار أو على مستوى الإماتة.



وأفاد السيد آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول " الصحة الوقائية" تقدم به الفريق الحركي، بأن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن وجود "تخوف بسيط" من متحور "جي إن 1"، مؤكدا أنه "يتعين التعامل مع هذه المعطيات بشكل عادي".



وفي سياق حديثه عن البرامج الوقائية، قال السيد آيت الطالب إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على تعزيز الوقاية والحد من المخاطر الصحية، مبرزا أهمية الانسجام والتنسيق بين السياسات العمومية المختلفة.



وأشار في هذا السياق، إلى تنظيم مناظرتين في مجال الحد من المخاطر بهدف العمل على تقليص عدد من الأمراض التي قد تكون لها كلفة مرتفعة.



ومع: 25 دجنبر 2023