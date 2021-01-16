الصحراء .. الغابون تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي

جددت الغابون ، الجمعة ، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأفاد الموقع الإخباري (غابون ميديا تايم ) يوم ، السبت بأنه تم التعبير عن هذا الموقف من طرف وزير الخارجية الغابوني ، باكوم موبيلي بوبيا، خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية .

وبهذه المناسبة ، شدد رئيس الدبلوماسية الغابونية على أن “هذه الدعوة الموجهة للغابون للمشاركة الفعالة في هذه المحادثات ، تعكس جودة علاقات التعاون التاريخية والأخوية القائمة بين جمهورية الغابون والمملكة المغربية” ، وفقا للمصدر نفسه.

ونظم هذا اللقاء، الذي شكل فرصة لعرض خطة الحكم الذاتي لايجاد حل لنزاع الصحراء ، بمبادرة من المملكة المغربية والولايات المتحدة ، التي أعلنت في 10 دجنبر الماضي الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وشهد هذا المؤتمر مشاركة نحو 40 دولة.

وشكل المؤتمر الوزاري، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى جانب مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بقضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ديفيد شينكر، ، فرصة لمعظم الدول المشاركة للتعبير عن تأييدها القوي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأعرب المشاركون في المؤتمر الوزاري ، الذي انعقد عبر تقنية التواصل عن بعد، في خلاصات اللقاء عن دعمهم القوي للمبادرة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء.

ومع:16/01/2021