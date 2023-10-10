الصحراء المغربية.. الأردن تجدد تأكيد موقفها الثابت والداعم لوحدة المغرب الترابية

جددت الأردن، اليوم الاثنين بنيويورك، تأكيد موقفها الثابت والداعم لوحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية.



وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ثمن ممثل الأردن، أحمد سمير الحباشنة، مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب بهدف التوصل إلى حل سياسي وتوافقي حول قضية الصحراء المغربية، انسجاما مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



كما سلط الضوء على الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، بما في ذلك زياراته الأخيرة، الهادفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية سعيا للتوصل إلى حل واقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية، استنادا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.



من جانب آخر، أكد الدبلوماسي الأردني على مركزية العلاقات الراسخة التي تربط المملكتين الشقيقتين، وكذا الحرص على تطويرها في مختلف المجالات.



ومع: 09 أكتوبر 2023