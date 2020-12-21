الصحراء المغربية.. الاتحاد العالمي لليهود المغاربة ببلجيكا يرحب بالقرار الأمريكي

رحب الاتحاد العالمي لليهود المغاربة ببلجيكا، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المملكة الكاملة والتامة على صحرائها.

وكتب رئيس الاتحاد، جاكي بنزنو في بلاغ بهذا الخصوص "أشيد باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، وبتحيين خريطة المملكة على جميع محركات البحث الكبرى على شبكة الإنترنيت، وهي الخريطة التي تمتد من طنجة إلى لكويرة".

كما سلط الضوء من جهة أخرى، على دور صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز السلام بالشرق الأوسط وتحفيز الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، معربا عن تعبئة "كافة يهود بلجيكا المنحدرين من أصول مغربية" خلف جلالة الملك، من أجل الدفاع عن القضايا المقدسة للمملكة ووحدتها الترابية.

ومع:21/12/2020